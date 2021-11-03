В Калужской инфекционной больнице станет в два раза больше приемных боксов
В среду, 3 ноября, прошло заседание оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции. Встречу в онлайн-формате провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Главные врачи больниц представили свои доклады на тему готовности госпиталей к приему больных коронавирусом.
Главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА подчеркнула, что в учреждении развернуто 695 коек для больных ковидом. Из этих коек 54 –реанимационные.
Также в новом ковидном госпитале развернули 340 коек, 33 из них - реанимационные.
Алешина также отметила, что в день в приемное отделение обращаются не меньше 50 человек, а за последние сутки – 59, из них 49 положили в больницу. За прошедший день выписали 55 человек.
Сейчас в больнице лечатся 652 калужанина, из них 78% - на постоянной кислородной поддержке.
Главврач подчеркнула, что последнее время коронавирусом стали чаще болеть дети и молодые люди.
Помимо этого, Алешина прокомментировала ситуацию с очередью, которая образовалась из карет скорой помощи возле больницы:
- У нас приемное отделение имеет 4 приемных бокса, и они рассчитаны на старую больницу. Это приемное отделение действительно не может обеспечить качественное и быстрое обслуживание скорой помощи и самообращающихся пациентов. Мы планируем перевод приемного отделения на 1 этаж главного лечебного корпуса, и у нас будет 8 приемных боксов, которые позволят быстро разгрузить скорую помощь.
Напомним, на этом заседании также рассказали о продлении школьных каникул до 14 ноября.
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