В Калужской области больше двух недель ищут пропавшую 44-летнюю женщину
В городе Кременки Калужской области пропала 44-летняя Наталья ПАШКЕВИЧ (Максимова). Ее не видели с 18 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга» вечером во вторник.
Женщина также может находиться в городе Серпухов Московской области.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 160 см,
- Худощавого телосложения,
- Волосы рыжие до плеч,
- Глаза зеленые,
- Черная куртка,
- Синие джинсы,
- Черные сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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