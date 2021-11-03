В Калужской области больше двух недель ищут пропавшую 44-летнюю женщину

В городе Кременки Калужской области пропала 44-летняя Наталья ПАШКЕВИЧ (Максимова). Ее не видели с 18 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга» вечером во вторник.

Женщина также может находиться в городе Серпухов Московской области.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 160 см,

Худощавого телосложения,

Волосы рыжие до плеч,

Глаза зеленые,

Черная куртка,

Синие джинсы,

Черные сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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