В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 865, сообщили в среду, 3 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 185 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 53 513.

За последние сутки в нашем регионе 144 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 50 765 калужан.

По всей России выявлены за сутки 40 443 случая коронавируса. За весь период - 8 633 643. Выписаны за сутки – 32 807, за весь период – 7 445 438. За последние сутки в стране от ковида умерли 1189 человек, за все время – 242 060.

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