В Калуге за октябрь родились 3 двойни

За октябрь 2021 года в Калуге на свет появились 364 ребенка, рассказывает ЗАГС города утром в среду, 3 ноября. Среди них 173 мальчика и 191 девочка.

- Среди новорождённых были три двойни, - подчеркивает ведомство.

Вес самого маленького ребёнка составил 990 граммов, а самого большого – почти четыре с половиной килограмма.

В 135 семьях появился первенец, второй малыш - в 140 семьях, третий - в 70, а четвёртый и более - в 19 семьях.

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