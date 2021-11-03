90 миллионов рублей получит Калужская область за победу во всероссийском конкурсе

Калужская область получит 90 миллионов рублей из федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает правительство Калужского региона в среду, 3 ноября.



- Одним из победителей и обладателем гранта в 50 миллионов рублей стала Калуга, - выделяет ведомство. - Проект «Диспетчеризация объектов водного хозяйства» занял на конкурсе первое место.



В нашем регионе отличился еще один город.

Грант 40 миллионов рублей выбила Таруса. А эта сумма сопоставима с годовым бюджетом города. Она стала лидером в номинации «Обратная связь с жителями».

В городе всячески поддерживают развитие народного ремесла.

- Нам предоставили помещение, - рассказывает глава организации «Тарусская перевить» Наталья МЕГЛИЦКАЯ. - Сейчас оно уже с течением времени безвозмездное. Нам помогли с ремонтом, закупкой материалов и оборудования для обучения нашей исконной тарусской вышивке.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!