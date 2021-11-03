Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

90 миллионов рублей получит Калужская область за победу во всероссийском конкурсе

Кристина Посохина
Опубликовано: 03.11.2021 12:23 8 1491
90 миллионов рублей получит Калужская область за победу во всероссийском конкурсе

Калужская область получит 90 миллионов рублей из федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщает правительство Калужского региона в среду, 3 ноября.

- Одним из победителей и обладателем гранта в 50 миллионов рублей стала Калуга, - выделяет ведомство. - Проект «Диспетчеризация объектов водного хозяйства» занял на конкурсе первое место.

В нашем регионе отличился еще один город.

Грант 40 миллионов рублей выбила Таруса. А эта сумма сопоставима с годовым бюджетом города. Она стала лидером в номинации «Обратная связь с жителями».

В городе всячески поддерживают развитие народного ремесла.

- Нам предоставили помещение, - рассказывает глава организации «Тарусская перевить» Наталья МЕГЛИЦКАЯ. - Сейчас оно уже с течением времени безвозмездное. Нам помогли с ремонтом, закупкой материалов и оборудования для обучения нашей исконной тарусской вышивке.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Кристина Посохина
Опубликовано: 03.11.2021 12:23 8 1491
Тэги: Таруса Калуга грант
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Россияне на период нерабочих дней отправились за город
Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Сотрудники Сбера провели экологическую акцию «Аллея знаний» в Калуге
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Квартирный переезд: доверьте хлопоты специалистам
Как найти специалиста для представительства интересов компании в арбитражном суде?
Квартирный переезд: доверьте хлопоты специалистам

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru