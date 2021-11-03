Не доводите до зубной боли

Сейчас стоматология творит чудеса, главное выбрать хорошую клинику и хорошего врача.

Всегда надо оценивать профессионализм стоматолога и к выбору врача подходить вдумчиво. На профилактический осмотр надо приходить раз в полгода. Обычно кариес и зубные отложения появляются за такой срок. И если проблема возникла в последние полгода, она не настолько значительна и поддается быстрому лечению. Не ждите, когда разболится зуб, выбирайте стоматолога заранее.

В комфортной обстановке

Начните с поиска надежной клиники. Она не должна располагаться в грязном подвале без окон и вывески. В ней вам должно быть комфортно. Уютная обстановка действует успокаивающе на психологическом уровне. Приятно находиться в чистой, красивой клинике, где к тебе относятся с вниманием и доброжелательностью.

В достойной клинике вас не заставят ждать приёма долго, а вежливо предложат перенести его на удобное для вас время. А вопрос с экстренным приемом помогут быстро решить.

Современная стоматология - одна из самых прогрессивных медицинских сфер. Здесь очень быстро все меняется, появляются новые материалы, новые возможности лечения и протезирования, надёжные конструкции, инновационное оборудование. Такие технологии помогают точно поставить диагноз, провести качественное и безболезненное лечение. Для постановки диагноза применяются видеокамеры - с их помощью стоматолог покажет, какие зубы нуждаются в лечении и почему. Поэтому клиника должна быть хорошо оснащена.



Контакт с врачом

Современное оборудование, конечно, играет значительную роль, но самое главное – доверие врачу. Многие люди в любом возрасте боятся похода к зубному врачу. Хороший врач поможет справиться со страхом и тревогой, найдет общий язык с пациентом. Обычно страх появляется из-за неизвестности, поэтому хороший врач всегда внимательно слушает, он нацелен на зубосохраняющее лечение и объясняет, какие процедуры надо сделать. Иногда в лечение приходится вносить изменения. В таком случае врач тоже об этом предупреждает и поясняет, почему меняется план. Доктор никогда не должен сначала сделать что-то без вашего ведома, например почистить зуб, чтобы снять налет, а потом за это выставить счет. Любые изменения в плане лечения - всегда согласовывают с вами.

Что касается стоимости, то доктор обязан учесть ваши финансовые возможности и не навязывать дополнительных процедур и дорогих материалов.

Ну и, конечно, врач должен соблюдать правила гигиены, работать в чистом кабинете, использовать средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Большим бонусом будет постоянное повышение квалификации. И чаще всего, в клинике можно увидеть дипломы и сертификаты специалистов.



Особый подход

Особенно чуткий подход нужен к маленьким пациентам. Молочные зубы тоже надо лечить! Их состояние оказывает влияние на развитие челюстей, а значит и на здоровье организма в целом. Детского стоматолога следует выбирать с максимальной ответственностью, ведь от его профессионализма будет зависеть и дальнейший настрой вашего ребёнка на общение со стоматологом. Для девочек рекомендуется выбирать врача женщину, для мальчиков – мужчину. Для комфортного, успешного лечения без страха нужны особенные условия. Очень важен первый контакт с доктором, чтобы малыши чувствовали себя в кресле стоматолога в безопасности, иначе психологическая травма останется на всю жизнь.

Атмосфера должна располагать к лечению – ребенку должно быть не страшно, а, интересно находиться в клинике. Способы лечения применяться щадящие, местные анестетики - предназначенные для детского возраста. Хорошо, если в клинике есть возможность проведения профилактических процедур, защищающих молочных и постоянные зубы от кариеса. И если вашему малышу здесь понравиться, клиника станет любимой и ходить туда он будет с удовольствием.

В ГАУЗ КО КОКСП медицинские услуги оказываются врачами-стоматологами: терапевтами, хирургами, ортопедами, ортодонтом и детским стоматологом.

Врачами данных специальностей оказывается широкий спектр услуг:

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ современными композитными материалами и керамическими вкладками, лечение зубов под микроскопом.

СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ различными видами протезов, несъёмное протезирование цельнолитыми, металлокерамическими, безметалловыми конструкциями, изготовление виниров, протезирование на имплантантах (Semados, Германия), гибридное протезирование беззубых челюстей.

ВИЗИОГРАФИЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ, ПАНОРАМНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ разной сложности и заполнение лунки PRF-сгустком, резекции верхушек корней, пластика уздечек языка и губ, пластика соустья с верхнечелюстной пазухой, удаление доброкачественных образований, удаление ретенционных кист, имплантация, навигационная хирургия, операции по увеличению объёма костной ткани.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ несъёмной аппаратурой (брекет-системы разных видов), съёмной аппаратурой (Элайнеры - выравнивание зубов без брекетов), спортивные капы. Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава с применением Миомонитора.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА: шинирование зубов, фотодинамическая терапия, профессиональная чистка зубов.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: лечение кариеса и его осложнений молочных и постоянных зубов. Работа по психологической адаптации ребёнка.

Основа нашей работы – оказание качественной стоматологической помощи с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

Записаться на приём можно через

• портал ЕПГУ,

• по номеру Call-центра 8 (4842) 41 09 60

При личном обращении в регистратуру по адресам:

• Г. Калуга, ул. Ленина, д. 111

• Отделение общей практики № 1 г. Калуга, пер. Тульский, 42

• Отделение общей практики № 2 г. Калуга, пер. Строительный, 10

• Отделение общей практики № 3 г. Калуга, ул. Академическая, 8

Семейная стоматология открыта в ЭХЦ

В Эндохирургическом центре в Калуге открылось новое отделение стоматологии Дентал ЭХЦ. Всё в лучших традициях центра: новейшее оборудование экспертного класса, высококвалифицированные врачи, индивидуальный подход и максимально комфортные условия для пациентов.

Дентал ЭХЦ — ​это семейная стоматология, в которой доступен полный комплекс услуг: диагностика, гигиена, терапия, хирургия, ортодонтия, протезирование пациентов любого возраста. Большое внимание уделяется лечению зубов у детей. Здесь широко используются программы мягкой адаптации ребёнка, благодаря которым, поход к стоматологу не вызывает у малышей отрицательных эмоций и не возникает психологического барьера между маленьким пациентом и врачом.



Ещё одним преимуществом, конечно же, является оборудование. В своей работе специалисты Дентал ЭХЦ используют интраоральный сканер Primescan — ​самый топовый, точный и быстрый на рынке цифровой стоматологии, который позволяет в кратчайшие сроки проводить внутриротовое сканирование зубов и отказаться от классических слепков, доставляющих серьёзный дискомфорт пациентам. Здесь же в Эндохирургическом центре установлен аппарат для конусно-лучевой объёмной томографии OP 3D VISION V10. Он обеспечивает быструю и точную диагностику. Одно из его главных достоинств — ​щадящее воздействие на организм. Продолжительность сканирования может составлять менее 5 секунд. Такая технология в настоящее время считается передовой. Терапевты используют дентальный микроскоп, а лечение проводится на премиальных стоматологических установках немецкого производства, лучших в своем классе.

И конечно же, важнейшим преимуществом Дентал ЭХЦ является высококвалифицированная команда специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в обучающих семинарах и научно-практических конференциях.

Семейная стоматология — ​это структурная единица Эндохирургического центра. Наличие смежных специалистов позволяет комплексно подойти к решению стоматологических проблем пациента. Бывает, что требуется дополнительная консультация оториноларинголога, невролога, челюстно-лицевого хирурга. Перед оперативным вмешательством, имплантацией необходимы анализы, которые можно сдать тут же в лаборатории ЭХЦ. Если есть проблемы с височным нижнечелюстным суставом, то важно пройти МРТ, а перед имплантацией проверить плотность костей на денситометре. Возможность сделать все это в одном месте, сэкономив время — ​серьёзное преимущество для пациента.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 8

телефон: 8 (4842) 277–555

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