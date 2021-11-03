Искусственный интеллект видит будущее Калуги мультяшным, а две буквы гимна изменили все

Во вторник, 2 ноября, одна из известных IT-компаний России предоставила доступ к искусственному интеллекту ruDALL-E.

Это — нейросеть c 12 миллиардами параметров от американской компании OpenAI, которая способна создавать картинки на основе текстового описания.

И теперь она умеет делать это на русском языке.

Тысячи любопытных россиян сразу же кинулись опробовать новую игрушку и буквально завалили искусственный интеллект работой. В числе этих любопытных оказались и мы.

Мы решили посмотреть, каким искусственный интеллект видит наш город и первым делом задали ему следующие задачки: Калуга прошлого, Калуга сегодня и Калуга будущего.

Получилось довольно весело и забавно. Очень по-пятничному, хоть сегодня и среда. Которая, по хорошему, на этой неделе и.о. пятницы.

Оригинальный взгляд на любимый город, согласитесь? И, главное, каннабис тут совсем ни при чем))

Дальше — больше. Мы решили скормить ruDALL-E гимн Калуги. Не новомодные поделки, а классический от Туликова. И вот что получилось в первый раз.

Оказалось, что число символов при постановке задачи ИИ ограничено, потому целиком гимн не влез и задачу обрезало после двух первых букв последнего куплета. С ними главная песня Калуги вызывает у ИИ ассоциации где-то между бравым воином-ассасином и драконоборцем из культовой игры Skyrim.

Тогда мы решили удалить лишний нелогичный «хвостик» и загнали в ruDALL-E гимн без последнего куплета.

Получилось весьма фанасмагорично. Напоминает начало вторжения в калужские леса клювастого Тентакла из культовой Half Life. Ну, или новый арт-объект в Никола-Ленивце.

В заключение мы решили проверить, что там у ruDALL-E со вкусом и задали ему задачки нарисовать самых красивых в мире женщину и мужчину.

Собственно, из результата можно утверждать, что наш ИИ еще совсем малыш, но растет и развивается. И, похоже, даже в верном направлении.

Уважаемые читатели, а что получилось у вас по итогам общения с ИИ? Присылайте свои результаты в комментарии! Поставить задачу ruDALL-E можно по ссылке rudalle.ru

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!