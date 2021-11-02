Главные новости в Калужской области 2 ноября: передача бывшего здания скорой и рекорд коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 2 ноября.

В Калуге бывшее здание скорой помощи на улице Кирова передадут министерству экономического развития. Но это не означает, что туда переедут чиновники. Вероятно, помещения будут сдавать в аренду предпринимателям.

Коронавирус поставил очередной рекорд. За последние сутки заболели сразу 186 человек. Такого не было за всю пандемию.

Северные районы Калуги на сутки останутся без воды и отопления 10 ноября.

Известный блогер Илья Варламов начал собирать деньги на восстановление советской вывески в Калуге.

Также стало известно, когда вернут вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе».

В ближайшие дни в Калуге впервые за пять лет сыграют профессиональные волейбольные клубы.

В Калуге уличные парковки станут бесплатными 4 ноября.

39-летний мужчина погиб при пожаре в доме на улице Малоярославецкой.

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