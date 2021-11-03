Участница Александра Ермилова рассказывает – о легкости и уверенности в себе

Вот и закончилась вторая неделя моего похудения. Самое время поделиться своими ощущениями. В первую очередь, меня сопровождает легкость. Я стала гораздо увереннее в себе. Самое главное, чего я даже не ожидала от проекта, появился видимый результат! Теперь понимаю, все это не зря, не просто так!

Всё так же, как прилежная ученица, продолжаю заполнять дневник питания, делюсь результатами с куратором. Это несложно и не отнимает много времени. Секрет заключается лишь в том, чтобы следовать определенной схеме: покушал, записал. Ничего сложного в этом нет.

А сейчас, внимание! В рацион можно включать небольшие вкусняшки! Благодаря этой возможности я не отказываю себе в слабостях, при этом не причиняю организму значительного вреда. Незаметная маленькая конфетка куда лучше большого тортика, согласитесь. А переключиться сразу – это огромный стресс для организма. Да и хватит ли силы воли…

Кстати, о силе воли. Мне даже есть чем похвастаться. На улице, почувствовав запах булочек, очень сильно захотелось их купить, я не могу передать словами, насколько! Но желание не стоило того, чтобы сорваться с намеченного пути. Я же сказала, что сделаю все возможное и зависящее от меня. Время отвечать за слова! Это мой маленький успех и победа над собой.

Для меня это пусть пока и маленькая, но победа.

На неделе я посещала лимфодренаж – такая прекрасная процедура!.. Вот она и дарит мне легкость и полет в космос. Мне очень нравится аудиовизуальная стимуляция, которую я прослушиваю.



Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

За 2 недели совместной работы с Александрой она показала себя очень добросовестной, ответственной, знающей, чего хочет. Каждый раз при общении с ней убеждаюсь, что не зря пал мой выбор именно на эту конкурсантку! Александра – именно тот человек, который видит цель и идёт к ней! А моя задача – ее поддерживать и направлять.

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