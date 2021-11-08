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Этот день в истории: 8 ноября в Калугу назначили принципиального губернатора

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.11.2021 08:00 0 932
Этот день в истории: 8 ноября в Калугу назначили принципиального губернатора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 ноября.

1868 - калужским гражданским губернатором был назначен Алексей Гаврилович Казначеев (1.01.1823 – 22.06.1888), тайный советник, сенатор, литератор. Он занимал эту должность до 24.11.1871. Все эти годы А.Г. Казначеев был верен себе – открыто выступал против злоупотреблений, взяточничества, пытался (часто безуспешно) реорганизовать местную бюрократическую систему.

1911 - в деревне Толкачево Дзержинского района родился Дмитрий Никитович Стефанов (8.11.1911-14.10.1943), Герой Советского Союза (22.02.1944). Младший лейтенант Стефанов погиб на подступах к городу Запорожье у деревни Зеленый Яр, закрыв своим телом амбразуру врага. Имя Героя носят одна из улиц Запорожья и родная деревня Стефаново.

1921 – (8-10 ноября) в Калуге состоялась губернская беспартийная конференция крестьян, на которой выступил редактор газеты «Беднота» поэт Демьян Бедный.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.11.2021 08:00 0 932
Тэги: история калуги этот день в истории
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