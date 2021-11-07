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Этот день в истории: 7 ноября калужский губернатор перебрался в Тверь

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.11.2021 08:00 1 275
Этот день в истории: 7 ноября калужский губернатор перебрался в Тверь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 ноября.

Что происходило в Калужской области 7 ноября в разные годы.

1886 – в деревне Королево (ныне Юхновского района) в крестьянской семье родился Павел Александрович Арский (Афанасьев) (1886 - 1967), писатель. В 1905 г. он написал первые стихи. В годы Великой Отечественной войны на его стихи звучали песни для Советской Армии. В последние годы жизни работал над мемуарами «В огне революции».

1897 – истек срок полномочий калужского губернатора Николая Дмитриевича Голицына (1893-1897). Высочайшим указом от 7 ноября 1897 г. Голицын был назначен тверским губернатором, где он и прослужил до 1903 г. В Калуге, по свидетельству Д.И. Малинина, «после ухода Арцимовича биение пульса общественных интересов снова ослабло, и мало-помалу вернулась прежняя летаргия. Калуга ненадолго пробудилась в 90-х гг. века, когда губернатором был кн. Голицын».

1921 - открыт памятник К. Марксу в Калуге. Памятник был создан в 1919 г. Его автором стал молодой скульптор Матвей Генрихович Манизер (1891 – 1966). Памятник просуществовал до 1926 г. из-за недолговечности материалов, из которых был изготовлен.

1931 – состоялось открытие монумента Ф. Энгельсу. Автор – скульптор Анатолий Николаевич Ребров. Калужане приняли активное участие в благоустройстве прилегающей территории и в 1934 г. перед памятником раскинулся сквер, названный именем Ф. Энгельса. В 1941 г. монумент был разрушен, в 1942 г. –  восстановлен. По решению местных властей в 1950 г. памятник был снесен.

1987 – на ул. Вилонова состоялось открытие памятника Никифору Ефремовичу Вилонову. В Калуге он начал свою революционную деятельность. Автор: А.Н. Бурганов.

Большой вклад в создание памятника внесли коллективы скульптурно-художественной фабрики, объединения «Калужагропромстрой», завода телеграфной аппаратуры, техникума железнодорожного транспорта, службы коммунального хозяйства и другие.

Памятник «исчез» в самом конце ХХ в. Позже снесли и постамент.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.11.2021 08:00 1 275
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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