Этот день в истории: 5 ноября в Калуге открылась спичечная фабрика

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 ноября.

1817 – прибытие в Калугу великого князя Михаила Павловича было отмечено одой калужского поэта Ивана Блажевича, которая начиналась так:

Красуйся, град благословенный,

В восторге светло торжествуй;

Се, день настал нам вожделенный,

Возвеселися, ликовствуй…

1911 - в деревне Григорово Мосальского уезда в семье крестьянина родился Михаил Матвеевич Родичев (1911-1991). Герой Советского Союза (15.01.1940), полковник, участник войны с финнами 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 . Умер 30 марта 1991 года, похоронен на Покровском кладбище в Москве.

1931 – открылась Калужская спичечная фабрика имени Ворошилова.

1931 – вышел первый номер Мещовской газеты «Большевистский путь» (с 1965 года - районная газета «Восход»).

1996 - шумная демонстрация и митинг протеста против политики правительства и президента у здания обладминистрации в Калуге с плакатами «Банду Ельцина – под суд!». (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

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