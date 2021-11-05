Этот день в истории: 5 ноября в Калуге открылась спичечная фабрика
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 ноября.
1817 – прибытие в Калугу великого князя Михаила Павловича было отмечено одой калужского поэта Ивана Блажевича, которая начиналась так:
Красуйся, град благословенный,
В восторге светло торжествуй;
Се, день настал нам вожделенный,
Возвеселися, ликовствуй…
1911 - в деревне Григорово Мосальского уезда в семье крестьянина родился Михаил Матвеевич Родичев (1911-1991). Герой Советского Союза (15.01.1940), полковник, участник войны с финнами 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 . Умер 30 марта 1991 года, похоронен на Покровском кладбище в Москве.
1931 – открылась Калужская спичечная фабрика имени Ворошилова.
1931 – вышел первый номер Мещовской газеты «Большевистский путь» (с 1965 года - районная газета «Восход»).
1996 - шумная демонстрация и митинг протеста против политики правительства и президента у здания обладминистрации в Калуге с плакатами «Банду Ельцина – под суд!». (К. Афанасьев «Летопись провинции»)
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