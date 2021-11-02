В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 860, сообщили во вторник, 2 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 186 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 53 328.

За последние сутки в нашем регионе 15 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 50 621 калужанин.

На лечении с ковидом остаются 1847 человек.

Вакцинированы - 386 610 человек.

По всей России выявлены за сутки 39 008 случая коронавируса. За весь период - 8 593 200. Выписаны за сутки – 30 905, за весь период – 7 412 631. За последние сутки в стране от ковида умерли 1178 человек, за все время – 240 871.

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