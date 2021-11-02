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«Я начала скучать по «Атмосфере»: Анна Савельева - о привыкании к тренировкам

Опубликовано: 02.11.2021 16:18 0 573
«Я начала скучать по «Атмосфере»: Анна Савельева - о привыкании к тренировкам

Ранее участница проекта «Худеем к Новому году» Анна Алешникова поделилась своими впечатлениями о том, как прошла вторая неделя участия в конкурсе для худеющих. Анна Рассказала, что ценит строгий контроль специалистов. А вот как отзывается мама троих детей Анна Савельева.

Участница Анна Савельева

Прошлая неделя выдалась для меня сложной.

28 октября я прививалась от новой коронавирусной инфекции. Это стало пунктиком, на который стоило обратить особое внимание. Гульнара учла прививку и спланировала тренировки таким образом, чтобы я не сбилась с намеченного пути, не отстала в темпе, которого за 2 недели мы смогли нагнать, и соблюла все необходимые рекомендации докторов при вакцинации.
Моё тело уже даже привыкло к тренировкам и перестало болеть. Занятия дают мне невероятный прилив энергии, сил и бодрости.

Просидев дома 2 дня, я начала скучать по «Атмосфере», она словно стала неотъемлемой частью моей жизни. Еле дождалась 31 октября. В этот день у меня была стартовая тренировка с тренером по плаванию Андреем Лопуховым. Плаваю я хорошо, лет с 7, но Андрей научил меня нескольким техникам профессионального плавания.

После тренировки я сходила в соляную комнату и, конечно же, в хамам. После такого воскресенья забываются все тяготы недели, и ты понимаешь, что готова с новыми силами трудиться, не покладая рук.

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина

На этой неделе мы добавили в рацион витамины и микроэлементы, которых не хватает по результатам анализов.

Анна уже избавилась от двух килограммов, это отличный результат!

Целеустремленность Анны радует! Мы добавили кардиотренировки, дыхательные тренировки и плавание, это укрепит сердечно-сосудистую систему, мышечный корсет, а также уменьшит объем талии.

 

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Опубликовано: 02.11.2021 16:18 0 573
Тэги: ХУДЕЕМ
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