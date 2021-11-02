В Калуге бывшее здание скорой помощи на улице Кирова передадут министерству экономического развития

В Калуге усадьбу Кожевниковых на улице Кирова, 40 передадут министерству экономического развития. В понедельник, 1 ноября, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Здание по улице Кирова будет передано в Минэкономразвития КО, - говорится в сообщении Минздрава в соцсетях.

Вероятно, далее помещения будут сдаваться в аренду.

Как мы уже рассказывали, скорая помощь покинула здание на Кирова в августе нынешнего года.

Этот дом был построен в конце XVIII века. Износ здания составляет около 70%.

UPD. В министерстве экономического развития 2 ноября нам сообщили, что здание пока им не передано, поэтому его судьба будет решаться позже.

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