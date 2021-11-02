Анна Алешникова рассказывает о личном рекорде и второй неделе проекта «Худеем к Новому году»

Вот и пролетела вторая неделя занятий участниц проекта «Худеем к Новому году». И худеющим жительницам Калужского региона уже не терпится поделиться успехами с вами, дорогие читатели.

О том, каким испытанием для женщин стала первая неделя, мы рассказывали ранее.

Участница Анна Алешникова

Прошло 2 недели, а это 7 занятий под строгим контролем. Моя дочь называет эти встречи «кайфушниками».

Сотрудники центра красоты Ирины Рождественской «Slim&Beauty» проводят надо мной кропотливую работу.

Результат на лицо, а точнее, на тело. Наконец-то, мне удалось установить личный рекорд! На весах, не могу поверить, 69,5 килограммов. Я стала весить меньше 70, а для меня это нереально важно. Долгое время эта проблема меня сопровождала, вес не очень-то хотел уходить.

Теперь я могу рассказать людям, что такое ультразвуковая кавитация, для чего она необходима, как проходит процедура и какой он нее толк в принципе. Но это еще не все. Я прошла множество интересных и полезных процедур, в которые посвящать я буду постепенно. А вот про гидромассаж с гималайской розовой солью рассказывать и вовсе не стоит. Это нужно только ощутить на себе! Поверьте, он того стоит.

Разговоры и консультации с нутрициологом Анной Николаевой тоже не проходят даром. Когда закрадываются сомнения в правильности своих действий насчет достижения цели, выбора продуктов, рациона питания и проблем со сном, Анна волшебным образом приходит на помощь и решает мои проблемы.

Замечательно, когда все под строгим контролем: есть те, к кому я могу запросто обратиться, положиться на них, довериться, задать абсолютно любой вопрос, попросить совета, не чувствуя себя глупо. С первых дней нашей работы растерянность улетучилась, я больше не задумываюсь, что делать и как быть.

И ещё новости. На днях снова смогла надеть свой любимый свитер с оленями, который стал мне безнадежно мал после перенесенного ковида и резкого набора веса, но все это уже в прошлом. Да еще и брюки пришлось купить сразу на 2 размера меньше. И это радует.

Продолжение следует...

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

С нашей участницей мы, как и со всеми своими гостями, сблизились и подружились. Активно работаем над тургором кожи, потому что потеря веса неизбежно ведёт к тому, что остаётся лишняя кожа. К счастью, худея с аппаратной косметологией, с помощью нашей профессиональной командой этого мы 100% избежим. Работаем по намеченной программе и уверены в успехе!



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