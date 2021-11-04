Этот день в истории: 4 ноября в Калуге установили памятник Маяковскому

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 ноября.

1921 – открыт педагогический техникум в Малоярославце. (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1965 – в Калуге в центре проезжей части улицы Грабцевское шоссе появился памятник В.В. Маяковскому. В 1987 г. памятник был перенесен к западной стене ГПТУ-3. 12-13 апреля 1914 г. В.В. Маяковский был в Калуге и выступал с лекцией в театре на Сенной площади. Вот что писала газета «Калужский курьер» от 17 апреля 1914 года об этом выступлении: «На вторую лекцию пришло десятка два. Игра не стоила свечей, и футуристический спектакль, то бишь доклад, подлежал отмене. И только благодаря любезности лично присутствовавшего в театре г. Чукмалдина, принявшего на себя убыток, вторая лекция состоялась. Она прошла более оживлённо, нежели первая... Он (Маяковский) импонирует хорошей дикцией и плавностью речи. В тоне слышится убежденность, сплетающаяся с самообожанием... «Я диктую России законы поэзии», «я учитель и вам у меня, а не мне следует у вас учиться»».

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