Этот день в истории: 3 ноября в Калуге открыт монумент «Человек и труд»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 ноября.

1798 – «3 пошел снег и стало морозить». (Из записок купца Губкина)

1891 – умер архимандрит, историк, археограф-славист Леонид (Кавелин Лев Александрович 1822 - 22 октября (3 ноября) 1891), автор исследований по истории церквей и монастырей Калужского края. Похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

1896 - родился Михаил Петрович Краснопивцев (3.11.1896-15.02.1942). Советский военачальник, полковник, командир 473-го полка 154 стрелковой дивизии. Участник Калужской наступательной операции и освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в боях под Юхновом. Погиб 15 февраля 1942 года в одном из боев при выходе на Варшавское шоссе западнее Юхнова. Похоронен в деревне Гулино Мосальского района.

1977 – на Московской площади был открыт монумент под названием «Человек и труд». Авторы памятника: скульптор В.М. Клыков, архитекторы Е.И. Киреев, П.Т. Перминов.

1990 – в Москве скончался Николай Петрович Раков (1908-1990) — советский композитор, дирижёр, пианист, скрипач, педагог. Николай Раков родился 1 (14) марта 1908 года в Калуге, в богатой семье купца Петра Степановича Ракова, который после 1917 года отдал всё, вплоть до своего огромного магазина городу, а сам пошёл работать туда простым продавцом. В Калуге юный Николай Раков начал постигать азы музыкального искусства. Сегодня одна из музыкальных школ нашего города носит его имя.

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