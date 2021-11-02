Этот день в истории: 2 ноября Ока второй раз покрылась льдом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 ноября.

1792 – после вскрытия 28 октября 2 ноября Ока вновь покрылась льдом. (Из записок купца Губкина)

1871 – 2.11(20.10) – Калужским губернским правлением разрешено открыть в Калуге фотографию Карлу Христиановичу Давингофу (из записной книжки В. Продувнова)

1897 – по инициативе местной интеллигенции с целью доставить возможность жителям г. Калуги и Калужского уезда безвозмездно пользоваться книгами для чтения на дому, а также в самой библиотеке, «была открыта Калужская бесплатная народная библиотека читальня». Содержалась она на взносы ее членов, а также пожертвования разных лиц и сбора с лекций, спектаклей, концертов. Библиотека просуществовала до 1902 г.

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