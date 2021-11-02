Калужский Минздрав сообщил, как получить QR-код о вакцинации от коронавируса

С 15 декабря в Калужской области попасть в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны можно будет только по QR-коду о прививке от коронавируса либо перенесенном в последние шесть месяцев ковиде. В понедельник, 1 ноября, заместитель министра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ еще раз подробно рассказал, как получить QR-код.

- QR-коды можно получить через портал Госуслуг. Они формируются автоматически после прохождения двух этапов вакцинации (или после прививки однокомпонентной вакцины) и получения сертификата вакцинации, после выздоровления от коронавируса в последние 180 дней, если данные о лечении внесены в реестр ЕМИАС, после сдачи ПЦР-теста, при условии, что лаборатория выгружает результаты на Госуслуги, - рассказал Соваков.

Учетная запись на Госуслугах должна быть подтвержденная. Это делается через Пенсионный фонд либо МФЦ.

При этом, отметил Соваков, у QR-кода есть срок действия:

после вакцинации - 1 год

после перенесенной болезни - 6 месяцев

для подтверждения результатов ПЦР-теста - 72 часа

Получить код с Госуслуг можно также в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

- Справка о наличии антител к коронавирусу не является основанием для получения QR кода, - рассказал заместитель министра. - Код смогут получить только лица, переболевшие коронавирусом в последние 180 дней. Основанием для оформления кода таким лицам является внесение данные в реестр Минздрава (ЕМИАС). Там всем выздоровевшим от коронавируса проставляется статус «Переболел». Письменные документы о выздоровлении от коронавируса нельзя использовать вместо QR кода. Также нельзя получить код, если больной коронавирусом не обращался к врачу, а сведения о его лечении не отражены в системе ЕМИАС. Такие лица могут использовать, например, для прохода в общепит только коды после вакцинации или ПЦР-теста.

Соваков также сообщил, что наличие противопоказаний к вакцинации не дает права на получение QR кода. Поэтому таким людям нужно сдавать ПЦР-тесты и оформлять коды после получения отрицательного результата.

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