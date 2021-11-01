Калужским врачам передали 10 новых автомобилей

В понедельник, 1 ноября, медикам Калужской области передали 10 новых автомобилей УАЗ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Машины класса Б с оборудованием предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Их передадут в семь районов: Спас-Деменский, Юхновский, Мещовский, Жуковский, Боровский, Малоярославецкий и Тарусский.

- Еще девять авто поступят до конца года, - заявили в правительстве.

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