В Калужской области 59% жителей приняли участие в переписи населения

По данным на утро 1 ноября в Калужской области участие во Всероссийской переписи населения приняли 59% жителей. Об этом сообщила на координационном совещании в правительстве руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли СЕЛИВЕРСТОВА.

Из них через портал «Госуслуг» переписались 14,7% участников.

Как отметила Селиверстова, план выполняют все муниципальные районы, кроме Калуги.

- Мы движемся неплохо, - заявила она. - Темпы не снижаем. Думаю, выходные дни позволят нам их увеличить.

Городской голова Калуги за выходные также пообещал достичь плановых показателей.

Перепись населения в России продлится до 14 ноября.

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