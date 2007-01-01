+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 25 октября создан музей Боевой Славы
Новость дня Общество

25 октября создан музей Боевой Славы

Что происходило в Калужской области 25 октября в разные годы.
07:00 сегодня
1 4545
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 октября.

25(13).10.1854 - состоялось открытие памятника в Медыни в честь победы русских, одержанной под Медынью в 1812 году над одним из отрядов наполеоновских войск. Памятник был взорван фашистами в годы Великой Отечественной войны, в 1970 году – восстановлен по старой фотографии.

1864 - родился Александр Тихонович Гречанинов (25(13).10.1864 – 1956), русский композитор "серебряного века", педагог, музыкальный и общественный деятель. С 1890-х гг. работал в области духовной музыки, первым ввёл в  русскую духовную музыку музыкальные инструменты. В 1917 году написал "Гимн свободной России". Семья Гречанинова до переезда в Москву жила в Перемышле, в Калуге остались родные и друзья. Умер и похоронен в Нью-Йорке.

1897 – «Калужский вестник» в отчете за 1896/97 учебный год о Калужской музыкальной воскресной школе сообщает о том, что для обучения закону Божию школу посещают по очереди 4 священника и особый учитель для обучения церковному пению. 

1984 – создан музей Боевой Славы в Дворцовской средней школе Дзержинского района. Основатель музея - В.И.Елисеев.

Новости по тегу
история калуги этот день в истории
Лента настроения
13 оценили
0%
0%
85%
0%
0%
15%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

...
Происшествия
В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

...
Общество
25 октября создан музей Боевой Славы
09:46 сегодня
1 4545
mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

...
Криминал
Ясновидящая из Калуги взяла с женщины 608 тысяч рублей за воск
07:51 сегодня
1 1234
mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

...
Общество
Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов
07:45 сегодня
1 1256
mrTJohn

С государством шутки плохи.

...
Криминал
У калужанина забрали 3000 пачек сигарет
07:40 сегодня
1 1230
ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
18:42 24.10
4 1638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

...
Общество
17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
3 2784
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlBJeWJkcEtMWTJTOUI2ZlE2clBvY1E9PSIsInZhbHVlIjoiRDE3QW5XalR1RjJCUkRoK1VzU0pESEdWSGJTQWdCMXBNV25uZ3ZOSlVzbTQyRkhqZmZOOWx4MXA2bmk4clNWd2tzQ1N4S243dndXOUlBamhuSUVBVTlCS1RsU2thWmpkTTlQdDdsL1ZxUllxaVErTzdubnhIa0N5alNwZzBrVlV1L1JETWpXdVhWelQrR0ZyeXlZU2RhRnowVStSTWplNDBVVksvNjVUUkNLT2oyWUN6S3NjSVB0U3Y4R0lTUVcvYlkwWnA4Lzhsc2ZXZ0VQUWlzM3djYnlhb29JWkFqU1BFSytQOHYvSkY4bmVUdFBUZjdFK0hFTnRXaDVXNjgzN2Fpb2FvWUxWRzlJTm4xcFFjRnpNTGdxTXRYWmpkM3MxazZQb0FZTHZvZGFtK0ZBWHBIOEVaM1l3NTBJUENwVktaaUJHQ0JrRTRXVUc2UDhnNVpLdytGalBia1FFcHd5U053Vzl1K0wvZy9zNzZQallPWmdWb1ZIVENYZzJFRnFlNGFBOGNxQ2ZGajk4cStsL1ZyZ00zRkJVWE9BaTdPUmRwQTEvSXdHMmxYUnVrUXhHbHdEQ1NraHVqVVFFYUFSVThjZHI3ZlNxUGpaN2Y5TUg0eUdjWmlQdzRIQVdJMVhleExMaGIrMWFWU2FHMmM2TURIUFF2YUUzMFhOb1NGdVdzeXVzcDRCTUlVTDBZVWs0a05Ya2VVRG01Yk5USTNUa3lsU3pNTkRoanNuUGkrd2VmOC9Tc2lSQVc1b00wMi9BdVo0czFVTlBWdlBSU0x4ZjhBbCtRU1RBUG5WMkFjMGU1YlZ1V1NicVNuZjFneWg4bXhZU0E2YTFuMzYzUFNDLyIsIm1hYyI6IjU5N2MxOTU0MTljOWUyOGU2OTBlNzcyN2E3ZTdmYTE3ZDg5N2RhNTBiODdjNDljNjE4ZmU5MzM5NzE1ZTE0OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJKWlhYV0ZTWWE5WXFIL3VZd2Z5S0E9PSIsInZhbHVlIjoiR3ozYzFCSmxVaXBkenRJMlhmUEkwbmtPeVUrZHp6TXFzYkJDREZjYVVzTkY1UWsrdGJnWTJsVnVpT0JINUdkQTZpTUdyYnVIaTd0U0p2b1VxaTVuK1RPZzB1ckt4VVlpMEVKK05Odnd6d1VMc2pEb3ZKaTdheEJDSWR2MTYveFo2ZGRRSG5ObmhMQTAxd1RYNjViYkpBc1Z2M1ZSeUVvYlplQnBLdWRyQXRCUHZCdW5GRjhoUmdtYUtLdVFnL0xPaEVVMzZaQjJvL0JBenYyY25rYVVyS1R3aFlTTzdxNmRySmI0ZCs4WDVNK0k0U2svTi9odGlVQ1RjNHduSXFzaWRqajlzNE45b00zVG1iRTBSSit3bFZVMmN6aTdpaDhtalJlbzB4NTZDU2UrSWEwcEhmUFB0eEpKNHBFQXhLVmVGQjZpNWVnVEw5UXUvb3NMK0pEbGpaR3JqcmNxaWdxRURmemFjY1E1dU8yak9BSVdiNkdqUXk3ZnJHb040QlBiSVpRNWxDRTdVZjYrbkFpWXJmbWZ1N3FxcU5tUVl3L1dLcFNkYmEyeng3eHluMFF1OG1lUGwvc2txOW5udTQ5eCIsIm1hYyI6IjE4ZDlmYWJlNmQ4OGUxMzRjYWUxM2I1MzZkNTc2ZWVmZWQ5M2QzMTEzMTJkMDZkM2I4MjdkYjNmN2U0ZTAwM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+