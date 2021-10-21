Артамонов и Скляр прокомментировали создание Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске

Как мы уже рассказывали, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Обнинске инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий». Это событие прокомментировали председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.

Анатолий Артамонов:

- Проект хороший и красивый с точки зрения тех преференций, которые он дает будущим участникам. Речь идет о научных коллективах, высокотехнологичных компаниях, которые будут продвигать свои идеи и разработки в озвученных областях, прежде всего, в сфере ядерных технологий. Сам проект, как таковой, без нашей энергии и инициатив работать, конечно, не будет. Сейчас появилась возможность, формализованная правительством РФ. Можно сформировать группу инициативных людей, которая бы работала с самых первых дней, привлекая участников в этот проект. Благодаря Инновационному научно-технологическому центру Обнинск и Калужская область получат существенное преимущество в дальнейшем

Геннадий Скляр:

- Принятие правительством России решения о создании в Обнинске Инновационного научно-технологического центра даст мощный импульс развитию не только наукограда, но и послужит решению важнейшей цели — технологическому прорыву всей отечественной промышленности. Мы четыре года, объединяя усилия Калужской области, атомщиков, ведущего университета МИФИ, готовили этот проект. «Парк атомных и медицинских технологий», который начнет жить и работать в ближайшее время в Обнинске, это несомненный успех всей калужской команды. Впереди очень интересная работа. Мы покажем всей стране, как можно на деле соединить научные исследования, молодые таланты, промышленность, чтобы жизнь в нашей стране получала новое качество. Это интересная цель, интересная задача. Поздравляю всех с нашей общей победой!

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