В девяти районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 14 октября, подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за осень 2021 года. Общее число заболевших выросло до 50 128, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 693 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались два человека из Калуги 67 и 57 лет, 60-летний житель Кировского района, 75-летний пациент из Медынского района и 81-летний житель Износковского района. В списке жертв эпидемии теперь 772 калужанина.
На лечении остаются 1663 человека.
В восьми районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - выросло, в девяти - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 691 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 104 (-2),
- Боровский район – 97 (-1),
- Малоярославецкий район – 92 (-1),
- Кировский район – 71 (-1),
- Козельский район – 67 (-1),
- Дзержинский район – 60 (-1),
- Жуковский район – 59 (+2),
- Людиновский район – 51 (0),
- Сухиничский район – 34 (+1),
- Думиничский район – 31 (0),
- Медынский район – 29 (0),
- Тарусский район – 28 (0),
- Бабынинский район – 26 (-1),
- Юхновский район – 25 (0),
- Ферзиковский район - 24 (0),
- Хвастовичский район – 23 (+1),
- Перемышльский район – 22 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (0),
- Жиздринский район – 18 (0),
- Мещовский район – 17 (0),
- Мосальский район - 17 (+1),
- Куйбышевский район – 16 (+1),
- Барятинский район – 15 (+1),
- Ульяновский район – 14 (+1),
- Износковский район – 13 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2021 года.
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