В девяти районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 14 октября, подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за осень 2021 года. Общее число заболевших выросло до 50 128, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 693 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два человека из Калуги 67 и 57 лет, 60-летний житель Кировского района, 75-летний пациент из Медынского района и 81-летний житель Износковского района. В списке жертв эпидемии теперь 772 калужанина.

На лечении остаются 1663 человека.

В восьми районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - выросло, в девяти - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 691 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 104 (-2),

Боровский район – 97 (-1),

Малоярославецкий район – 92 (-1),

Кировский район – 71 (-1),

Козельский район – 67 (-1),

Дзержинский район – 60 (-1),

Жуковский район – 59 (+2),

Людиновский район – 51 (0),

Сухиничский район – 34 (+1),

Думиничский район – 31 (0),

Медынский район – 29 (0),

Тарусский район – 28 (0),

Бабынинский район – 26 (-1),

Юхновский район – 25 (0),

Ферзиковский район - 24 (0),

Хвастовичский район – 23 (+1),

Перемышльский район – 22 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Жиздринский район – 18 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Мосальский район - 17 (+1),

Куйбышевский район – 16 (+1),

Барятинский район – 15 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1),

Износковский район – 13 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.