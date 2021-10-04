Губернатор Калужской области Владислав Шапша улетел в отпуск на Кавказ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник, 4 октября, ушел в отпуск. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
- Друзья, с сегодняшнего дня я в отпуске. Как обычно, провожу его в Кисловодске. Остаюсь на связи, - написал он
Напомним, ранее в 2021 году Шапша отдыхал в июне. Тогда он также улетал на Кавказ.
Калужский губернатор является любителем ходьбы по горам и лесам. В сентябре он прошел 50 километров за день по Боровскому району.
В Калуге Шапшу подменяет заместитель губернатора Карина Башкатова.
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