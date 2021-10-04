Губернатор Калужской области Владислав Шапша улетел в отпуск на Кавказ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник, 4 октября, ушел в отпуск. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

- Друзья, с сегодняшнего дня я в отпуске. Как обычно, провожу его в Кисловодске. Остаюсь на связи, - написал он

Напомним, ранее в 2021 году Шапша отдыхал в июне. Тогда он также улетал на Кавказ.

Калужский губернатор является любителем ходьбы по горам и лесам. В сентябре он прошел 50 километров за день по Боровскому району.

В Калуге Шапшу подменяет заместитель губернатора Карина Башкатова.