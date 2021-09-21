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Завод «Калужский двигатель» отпраздновал 55-летие

Опубликовано: 21.09.2021 13:55 0 75
Завод «Калужский двигатель» отпраздновал 55-летие

Глава Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 55-летия ОАО «Калужский двигатель», поздравили руководство и коллектив предприятия.

- 55 лет – хороший знак. Он подтверждает, что все эти годы вы работали серьезно и  самоотверженно, - обратился к присутствующим Юрий Моисеев. -  Произведенные вами двигатели и агрегаты обеспечивают надежную работу танков и зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении российской армии. Каждый из вас вносит свой вклад в обороноспособность нашей страны.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие предприятия Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев наградил почетными грамотами президента ПАО «Калужский двигатель» Юрия Лейковского и генерального директора Евгения Галынского. Почетные грамоты и благодарственные письма получили сотрудники предприятия.

Для справки: КАДВИ - один из крупнейших заводов Калуги, производит как оборонную, так и гражданскую продукцию. Предприятие внесло большой вклад в развитие социальной сферы города, построив корпуса поликлиник и больниц, жилые микрорайоны, школы и детские сады, профтехучилище, пионерлагерь в д. Андреевское, профилакторий «Звездный».

 

Опубликовано: 21.09.2021 13:55 0 75
Тэги: городская дума
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