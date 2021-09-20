В понедельник, 20 сентября, губернатору Калужской области Владиславу Шапше исполнилось 49 лет. Поздравление главе региона опубликовало правительство области.

- Открытый. Энергичный. Прогрессивный. Сегодня день рождения отмечает Владислав Шапша, - говорится в сообщении правительства. - Должность губернатора требует серьёзного жизненного опыта, организаторских способностей, целеустремленности и дальновидности. Все эти качества присущи главе нашего региона в полной мере. Поздравляем с днём рождения и желаем, чтобы достигнутые успехи стали надёжным фундаментом для новых свершений, а творческие инициативы всегда находили поддержку соратников и друзей.

Напомним, во главе Калужской области Владислав Шапша 13 февраля 2020 года сменил Анатолия Артамонова. В сентябре прошлого года бывший глава администрации Обнинска выиграл губернаторские выборы.