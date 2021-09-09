Экскурсия по новостройкам: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Калужская область входит в число лидеров по строительству нового жилья в России. При этом дома, которые появляются в столице региона, совершенно разные как по своему качеству, так и цене.

Когда встает вопрос о покупке квартиры в Калуге, будущим обладателям новых квадратных метров приходится поломать себе голову. Ведь найти идеальное соотношение цены, качества и расположения – задача нелегкая даже для опытных риелторов.

Чтобы решить уравнение недвижимости, редакция газеты «Комсомольская правда-Калуга» уже на протяжении нескольких лет проводит тур по новостройкам. Он доказал свою полезность и полюбился как калужанам, так и застройщикам.

Для желающих приобрести собственное жилье в новостройке официальные представители компаний-застройщиков проводят экскурсии по строящимся объектам. Они не только на словах раскрывают тонкости и детали своих предложений, но и наглядно демонстрируют квартиры в строящихся домах. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Квартирный марафон помогает расставить точки над i и погружает в процесс строительства. Куда больше доверия вызывает не кот в мешке, а штукатурка и мешки цемента перед глазами, будущая квартира пусть с голыми стенами, но которые можно потрогать уже сейчас.

Осень этого года практически сразу началась с тура по новостройкам. В пятницу, 3 сентября, автобус с калужанами и гостями города – потенциальными покупателями стартанул от агентства «Комсомольская правда – Калуга» по разным точкам колыбели космонавтики.

Часть собравшихся участвуют в туре по новостройкам не первый раз. И успешно! За прошлые выезды они присмотрели варианты и, не откладывая, приобрели квартиры в новых домах, а сейчас присматривают варианты для детей или близких

В рамках нашего тура горожане осмотрели несколько жилых комплексов. Оценили качество кладки, гладкость стен и потолков. И что принципиально важно, получили по целой папке материалов по каждому объекту с подробными описаниями и планировками.

Подробности о новостройках, которые мы посмотрели тут: https://www.kp40.ru/news/society/84375/

ОПРОС

Наталья

В «Туре по новостройкам» я далеко не первый раз. И всё успешно! Купили уже три квартиры - себе, сыну и невестке. Выбором очень довольны. Самое важное при выборе жилья для нас - наличие индивидуального отопления и качество строительства. Все приобретенные ранее квартиры соответствуют этим критериям.

Сейчас рассматриваю небольшую однокомнатную квартиру для своей сестры-пенсионерки, которая планирует переехать в Калугу из Подмосковья. Ищем такую квартиру, чтобы по цене была доступна.

«Тур по новостройкам» очень познавателен. Во-первых, знакомишься с родным городом и чудесными новинками в строительстве. Во-вторых, узнаешь больше о строительных материалах, технологиях. Тур помогает в будущем лучше ориентироваться в строительных вопросах самостоятельно.

По местоположению - Правый берег предпочтительнее. Там пока хватает места для парковки, и есть места для занятия спортом.

Алла

В туре участвую во второй раз. Первый привел к покупке двухкомнатной квартиры на Правом берегу. Потом спустя четыре года приобрели трехкомнатную.



Анна

Это мой первый «Тур по новостройкам». Впечатления от тура пока не сформированы до конца. Хотелось бы видеть больше самого процесса строительства, так называемую «живую» стройку. При рассмотрении квартирных вариантов я обращаю внимание на метраж, наличие коммуникаций, обустройство внешней территории; наличие магазинов, поликлиник, детских садов, школ поблизости - развитая инфраструктура. Также важно достаточное количество парковочных мест и места для досугового времяпрепровождения жильцов дома.

Светлана

При выборе жилья для меня самое главное, чтобы квартира была построена в качественном доме. Мы же берем квартиру не на год, не на два, а практически на всю жизнь. Важно индивидуальное отопление. Холодной осенью захотел включить котел - стало тепло, сухо, комфортно, нет влажности и сырости. Еще немаловажную роль играет планировка, для женщины - большая кухня. Большую часть времени мы, к сожалению, проводим там.

Что касается территории, она должна быть безопасна для детей. Закрытые дворы - это прекрасно. Не будет гоняющих машин.

Приглянулся объект с террасой и высокими потолками - 2 м 90 см. Там много пространства.

Я сейчас живу в двухкомнатной квартире, но в старом районе. Рассматриваем с мужем обмен тоже на двушку, но площадью больше.

Люди, которые сегодня нас просвещали в вопросе строительства, большие молодцы!

Подробности о новостройках, которые мы посмотрели тут: https://www.kp40.ru/news/society/84375/