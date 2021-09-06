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Шапша рассказал о точках напряженности в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 06.09.2021 17:06 3 480
Шапша рассказал о точках напряженности в Калужской области

Калужане стали оставлять меньше жлоб в социальных сетях и СМИ. В понедельник, 6 сентября, об этом рассказал губернатор Владислав ШАПША.

- Калужский Центр управления регионом в режиме онлайн ведет мониторинг сообщений из открытых источников, - пояснил глава региона. - При выявлении точек напряженности информация направляется в профильные структуры для принятия мер. За прошедшие 10 дней количество сообщений уменьшилось на 19 %. Но по некоторым направлениям есть рост.

  • По теме оказания социальной помощи люди интересовались сроками начисления денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
  • Из-за технического сбоя были вопросы по записи на прием к врачу в областной детской стоматологической поликлинике, поликлинике №5 Калуги и клинической больнице №8 в Обнинске.
  • По ЖКХ больше всего нареканий было по поводу прорыва труб в Людиново. И сейчас проблема полностью не устранена. Шапша поручил министру строительства и ЖКХ Вячеславу Лежнину взять этот вопрос на личный контроль.
  • По работе общественного транспорта много жалоб было из Европейского квартала в Калуге. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что претензии к частному перевозчику возникали и раньше. Уже на этой неделе по данному маршруту будет дополнительно организовано движение автобусов Управления калужского троллейбуса.

- Сегодня на координационном совещании руководителей органов госвласти еще раз обратил внимание руководителей всех структур на необходимость оперативно реагировать и устранять недостатки, на которые указывают люди в социальных сетях, - заявил губернатор Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 06.09.2021 17:06 3 480
Тэги: общество область
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