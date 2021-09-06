Трое жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 612, сообщили в понедельник, 6 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 102 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 621.

Выздоровели от коронавируса 149 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 42 307 калужан.

По всей России выявлены за сутки 17 856 случаев коронавируса. За весь период - 7 030 455. Выписаны за сутки – 14 276, за весь период – 6 285 007. За последние сутки умерли 790 человек, за все время – 187 990.

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