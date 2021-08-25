Сардана Авксентьева: разговор на равных о важном

В Калужскую область приезжает немало известных людей. Особенно в преддверии 650-летнего юбилея региональной столицы, совпавшего с предстоящими выборами. В большинстве своем гости прибывают на дорогущих машинах, скрываются за спинами широкоплечих охранников и крайне редко общаются с простыми калужанами.

Во вторник, 24 августа, в нашем городском можно было наблюдать совершенно иную картину. Экс-мэр Якутска и советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева общалась с журналистами и жителями Калуги без охраны. Простая женщина из народа подошла и начала встречу со слов: «Ну что, пообщаемся? Задавайте любые вопросы».

Журналисты задавали не заученные вопросы, подготовленные организаторами встречи, как это часто бывает в таких случаях. А просто пообщались с интересным человеком на волнующие калужан темы. Ведь что может быть важнее, чем жизнь каждого из нас.

«Народный мэр» Якутска лишила когда-то местных чиновников всех благ и привилегий государственной службы. Крайне интересно было узнать у нее, есть ли на самом деле в нашей стране справедливость.

- У нас нет социальной и бюджетной справедливости. Дух закона подменяется буквой закона. В России отсутствует диалог общества и власти. Есть только некая имитация взаимодействия. Зачастую это разговор глухого с немым. Как только люди начинают высказывать свое мнение, они сразу же становятся иностранными агентами и экстремистами. Мы должны стремиться к тому, чтобы были альтернативные мнения и их слышали, - начала диалог Сардана Авксентьева. - Люди сейчас очень разочарованы. Десятилетиями делалось все, чтобы оттолкнуть людей от политики, чтобы мы не участвовали в общественно-политической жизни страны. Важно, чтобы люди сейчас вышли на выборы. Пусть каждый выскажет свое мнение. Главное, чтобы россияне пришли на выборы. До тех пор, пока будет низкая явка, шире поле для различного рода технологических схем и манипуляций. Если мы проигнорируем выборы, получим всем известный результат. От самих людей зависит будущее нашей страны.

- К сожалению, наш российский современный опыт показывает, что только жители и общественные активисты могут противостоять загрязнению земель и всеобщей экологической катастрофе. Вспомните Шиес и Куштау. Почему власть нас доводит до того, что мы должны в цепочку вставать вокруг своей земли, которая нам дорога? Это не так должно работать. Надо убирать все пробелы в законодательстве. Любое вмешательство в экологию должно быть очень сложным, - заявила экс-мэр Якутска.

Калужская область несколько десятилетий назад была дотационным регионом. После прихода большого количества производств в наш регион ситуация изменилась. Налоговые доходы стали резко пополнять региональную казну. Но что от этого получили обычные калужане? Все избытки денежных средств отправились через федеральный центр на помощь другим регионам. А жители Калужской области получили увядающую экологию своей благословенной земли.

- 75% всех денег, которые собираются в регионе, должны оставаться в местном бюджете. Остальное разумно направлять в федеральный центр. У нас сейчас совсем другая система. Это не мотивирует регионы к тому, чтобы они развивались, - продолжила Сардана Авксентьева. - Там, где люди работают, деньги и должны оставаться. Бедность и нищета, падение реальных доходов – это одна из главных проблем на сегодняшний день, которую мы не смогли пока преодолеть. Малый и средний бизнес должен быть опорой для экономики страны, который потащит за собой в качестве локомотива всех остальных.

После встречи с журналистами в Калужской области Сардана Авксентьева отправилась к своим сторонникам. Впереди у народного политика сотни диалогов на равных с простыми людьми, которые так же смогут задать любые, даже самые неудобные вопросы. И получат честные и, быть может, не самые популярные ответы.