В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 24 августа, подтвердили 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 184, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 632 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 75 и 70 лет, 80-летний пациент из Козельского района и 82-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 561 калужанин.

На лечении остается 2991 человек.

В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 736 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 226 (+1),

Боровский район – 168 (+1),

Малоярославецкий район – 137 (-2),

Кировский район – 114 (-2),

Козельский район – 112 (-1),

Дзержинский район – 109 (-1),

Жуковский район – 98 (+1),

Людиновский район – 96 (-1),

Сухиничский район – 96 (+1),

Медынский район – 88 (-1),

Думиничский район – 82 (+1),

Тарусский район – 77 (+1),

Юхновский район – 75 (-1),

Бабынинский район – 73 (-1),

Ферзиковский район - 72 (-1),

Хвастовичский район – 72 (+1),

Перемышльский район – 70 (+1),

Спас-Деменский район – 67 (+1),

Жиздринский район – 65 (+1),

Мещовский район – 64 (+1),

Мосальский район - 62 (+1),

Куйбышевский район – 61 (+1),

Барятинский район – 59 (+1),

Ульяновский район – 57 (+1),

Износковский район – 55 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 августа 2021 года.

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