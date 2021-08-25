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В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2021 07:14 1 446
В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 24 августа, подтвердили 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 184, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 632 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 75 и 70 лет, 80-летний пациент из Козельского района и 82-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 561 калужанин.

На лечении остается 2991 человек.

В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 736 (+6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 226 (+1),
  • Боровский район – 168 (+1),
  • Малоярославецкий район – 137 (-2),
  • Кировский район – 114 (-2),
  • Козельский район – 112 (-1),
  • Дзержинский район – 109 (-1),
  • Жуковский район – 98 (+1),
  • Людиновский район – 96 (-1),
  • Сухиничский район – 96 (+1),
  • Медынский район – 88 (-1),
  • Думиничский район – 82 (+1),
  • Тарусский район – 77 (+1),
  • Юхновский район – 75 (-1),
  • Бабынинский район – 73 (-1),
  • Ферзиковский район - 72 (-1),
  • Хвастовичский район – 72 (+1),
  • Перемышльский район – 70 (+1),
  • Спас-Деменский район – 67 (+1),
  • Жиздринский район – 65 (+1),
  • Мещовский район – 64 (+1),
  • Мосальский район - 62 (+1),
  • Куйбышевский район – 61 (+1),
  • Барятинский район – 59 (+1),
  • Ульяновский район – 57 (+1),
  • Износковский район – 55 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 августа 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2021 07:14 1 446
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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