В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 24 августа, подтвердили 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 184, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 632 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 75 и 70 лет, 80-летний пациент из Козельского района и 82-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 561 калужанин.
На лечении остается 2991 человек.
В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 736 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 226 (+1),
- Боровский район – 168 (+1),
- Малоярославецкий район – 137 (-2),
- Кировский район – 114 (-2),
- Козельский район – 112 (-1),
- Дзержинский район – 109 (-1),
- Жуковский район – 98 (+1),
- Людиновский район – 96 (-1),
- Сухиничский район – 96 (+1),
- Медынский район – 88 (-1),
- Думиничский район – 82 (+1),
- Тарусский район – 77 (+1),
- Юхновский район – 75 (-1),
- Бабынинский район – 73 (-1),
- Ферзиковский район - 72 (-1),
- Хвастовичский район – 72 (+1),
- Перемышльский район – 70 (+1),
- Спас-Деменский район – 67 (+1),
- Жиздринский район – 65 (+1),
- Мещовский район – 64 (+1),
- Мосальский район - 62 (+1),
- Куйбышевский район – 61 (+1),
- Барятинский район – 59 (+1),
- Ульяновский район – 57 (+1),
- Износковский район – 55 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 августа 2021 года.
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