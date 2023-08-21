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21 августа Пушкин приехал в Полотняный завод

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2023 08:00 1 3569
21 августа Пушкин приехал в Полотняный завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 августа.

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Тимирязев Василий Иванович (до 16.10.1814). Сменил на этом посту бригадира Шепелева Ивана Дмитриевича (с 22.12.1806)

1834Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, во второй раз приехал в Полотняный Завод Калужской губернии, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе Гончаровых в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаевны.

1970 – умер художник-офортист Петр Васильевич Беляков (1896 – 1970). Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2023 08:00 1 3569
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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