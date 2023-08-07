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7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.08.2023 07:49 1 4037
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 7 августа.

1796 – «Месяц при восходе виден необычайно красен. Сего года огурцам был урожай и продавали четверик от 2-х до 3 коп. – а в четверике около 200 огурцов». (Из записок купца Губкина).

1823 – калужским генерал-губернатором назначен князь, генерал-лейтенант Николай Николаевич Хованский (генерал-губернатор витебский и смоленский). Он пробыл на этом посту до 8.01.1831 и стал последним калужским генерал-губернатором

1915 – в уездном городе Малоярославце Георгий Жуков был призван в армию

1927 - в Москве родился Евгений Иванович Киреев (1927—2006), будущий главный архитектор Калужской области (1961-1999), Заслуженный архитектор РСФСР, Лауреат Государственной премии РСФСР за архитектуру здания Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге (совместно с группой авторов) и за проектирование и строительство музея Г.К. Жукова на родине маршала в городе Жукове. Е.И. Киреев - один из авторов скульптурно-архитектурной композиции в честь 600-летия Калуги.

1949 - в Раменском Московской области родился митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин). 20 июля 1990 года назначен на Калужскую кафедру и заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.08.2023 07:49 1 4037
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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