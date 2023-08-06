6 августа в Калужской области родились адмирал и народный артист

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 августа.

1763 – в имении Комлево Боровского уезда Московской (позднее Калужской) губернии родился Дмитрий Николаевич Сенявин (6 (17) августа 1763 — 5 (17) апреля 1831) – известный русский флотоводец, адмирал.

1910 – в деревне Любаховка Мосальского района родился Николай Павлович Будашкин (6.08(24.07)1910-31.01.1987). Композитор, лауреат Государственных премий СССР (1947, 1949), народный артист РСФСР (1972), профессор. Участвовал в героической обороне Ленинграда, награжден медалью «За оборону Ленинграда» (22.12.1942). Из письма в Мосальск (1985): «Дорогие, родные мои земляки! Большое спасибо за память, за внимание. Часто Вас вспоминаю и хочу приехать в Мосальск…». В 2010 г. в сквере у концертного зала областной филармонии в Калуге композитору был открыт бюст.

6.08 (24.07) 1910 г. - создано Калужское общество изучения природы местного края (КОИПМК). В обществе состояло 90 калужских краеведов, 11 почетных членов, среди них К. Э. Циолковский. Это общество являлось одним из немногих научных обществ энтузиастов-натуралистов в дореволюционной России, которое, не получая никаких субсидий от государства, проводило самостоятельную исследовательскую работу. В 1922 году КОИПМК прекратило свое существование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.