В Калуге наборы первоклассника для малообеспеченных семей начнут выдавать со 2 августа

В Калуге управление социальной защиты со 2 по 19 августа проводит акцию «Школьник» для помощи детям младшего школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.

- В рамках акции будет организована выдача наборов первоклассника детям из малообеспеченных семей, родители которых являются инвалидами 1 и 2 групп, а также детям из малообеспеченных многодетных семей, - пояснили в пятницу, 30 июля, в городской управе.

Для получения наборов первоклассника родители должны обратиться в управление соцзащиты на улице Московской, 188 с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и справкой из школы. Контактный телефон – (4842) 58-45-15.