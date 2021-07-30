Калужской скорой помощи выделят 19 новых машин до конца 2021 года

Министерство здравоохранения России признало калужскую скорую помощь самой медленной в России. На каждый пятый вызов медики едут больше часа. Эту тему на недавней прямой линии затронул губернатор Владислав ШАПША.

- Отдельный вопрос касается скорой помощи. Прошла информация, что в 48% случаем она приезжает в течение 20 минут. Этого недостаточно, - подчеркнул глава региона. - Я поставил министру здравоохранения области Константину Пахоменко задачу разобраться с этим. Нельзя машину «скорой помощи» превращать в такси по перевозке. В больницах должны быть машины. Если у человека температура, это не экстренный случай, не инфаркт, не инсульт и не авария. Мы уже 88 машин передали для неотложной помощи, которая должна приезжать к больному в течение часа. До конца года министерство здравоохранения РФ выделит нам и 19 машин скорой помощи. Обязательно до конца года работа должна быть налажена, и ее эффект заметен для жителей области.