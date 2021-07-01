Геннадий Новосельцев: «Президенту были заданы вопросы, которыми живут люди»

30 июня Президент России Владимир Путин напрямую общался с жителями страны. В этом году ему поступило более 2 млн вопросов. За четыре часа Президент ответил на 68.

- Владимиру Путину были заданы вопросы, которыми живут люди. По сути, это разговор о сегодняшнем дне и размышление о будущем страны. Президент прекрасно владеет информацией и разбирается в тонкостях происходящего во всех сферах, - отметил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Остановить пандемию

Открыла Прямую линию тема вакцинации. И это не случайно, у людей накопилось немало вопросов и сомнений по этому поводу.

- Думаю, что Президент развеял большую часть сомнений, сказав, что сам вакцинировался от коронавируса с минимальными побочными эффектами в виде небольшой температуры. При этом он акцентировал внимание на том, что никто не вправе обязывать людей делать прививку вопреки медицинским показаниям, - говорит Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Хочу от себя добавить, что вакцинация – общемировая практика. Она спасает жизни, и каждый человек, безусловно, должен сам решить, насколько ему это важно и важно для всего общества. Пандемию можно остановить только таким способом.

Дополнительные решения

Одним из первых был задан вопрос о серьезном повышении цен на продукты и стройматериалы. Рост отмечается по всей стране. Это связано со многими факторами, в том числе с ростом мировых цен. Президент поставил перед Правительством задачу по сдерживанию цен и инфляции. Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев уверен, что это решаемый вопрос:

- Развитие сельского хозяйства в стране находится на подъеме. Мы сами себя вполне можем прокормить. Если взять наш регион, то сельхозпроизводство в Калужской области даже в 2020-м, пандемийном, году выросло на 3,6%.

Беспокоит жителей и безработица, которая во время пандемии увеличилась. В Калужской области ситуация с занятостью населения остается на контроле у депутатов Законодательного Собрания.

- Благодаря развитой экономике, рынок труда в нашем регионе восстанавливается быстрыми темпами, - говорит Геннадий Новосельцев. - Депутаты региона на июньской сессии приняли дополнительные решения, способствующие привлечению инвестиций. Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, став резидентом особой экономической зоны в Калужской области. Но они должны при этом платить среднюю зарплату не менее пяти прожиточных минимумов.

О газе и воде

Болезненная тема для жителей многих регионов – газификация домовладений. По этому поводу вопросов на Прямую линию поступило очень много. Президент в очередной раз подчеркнул, что подвод газовой трубы от магистрального газопровода до границы участка будет абсолютно бесплатным для жителей населенных пунктов. Геннадий Новосельцев пообещал не оставить без внимания эту тему.

- Всегда бывают нюансы, поставщики услуг могут пытаться навязывать дополнительные условия и ограничения. – пояснил председатель Законодательного Собрания области. - Мы дождемся принятия типовых документов на уровне федерации, и на Консультативном Совете глав муниципальных образований обсудим эту тему, чтобы понять, есть ли какие-то проблемы у наших жителей в этом плане.

Тема чистой воды, которая поднималась во время Прямой линии с Президентом, в нашем регионе активно решается. Уже много лет по предложению депутатов представительных органов в Калужской области действует программа «Чистая вода»:

- Обеспеченность питьевой водой в регионе составляет около 90 процентов, - сообщил Геннадий Новосельцев. - Решается вопрос повышения её качества. Изначально в областном бюджете 2021 года на программу было выделено 780 миллионов рублей. В июне депутаты внесли в бюджет изменения. За счет увеличения собственных доходов запланировано строительство еще 50 станций очистки воды в 18 муниципальных образованиях и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 152 миллиона рублей. За счет перераспределения резервных средств на развитие водохозяйственного комплекса региона выделено еще 297 миллионов.

Новые инициативы

В ходе Прямой линии Президент оценил работу депутатов Государственной Думы VII созыва.

- Мне приятно, что глава государства несколько раз обращался к законодательным социальным инициативам депутатов федерального уровня, которые были приняты в последнее время, - отметил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев. - Это, например, защита минимального гарантированного дохода социально-уязвимых категорий граждан от списания за долги. Кредиторы больше не смогут списывать все средства должника. У человека на счету обязательно должна остаться защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму. Президент на днях подписал этот закон, и он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

В текущем составе областной парламент работал вместе с депутатами ГД РФ от нашего региона Александром Авдеевым и Геннадием Скляром всего год, но наши инициативы по перевозке детей дошкольного возраста школьным автобусом, по борьбе со свалками на землях Лесного фонда они активно продвигали. Надеюсь, что эти решения в итоге будут приняты.