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Экспресс-тест на ВИЧ доступен всем!

Опубликовано: 30.06.2021 15:43 0 306
Экспресс-тест на ВИЧ доступен всем!

Калуга, Обнинск – 1 июля, Людиново - 2 июля!

Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проводится в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации - 144 населенных пункта в  50 субъектах!  

Мобильные пункты тестирования - брендированные автомобили Минздрава РФ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»   - в Калужской области!

Команда высококвалифицированных специалистов Экспедиции во время обследования поможет оценить персональные риски заражения, напомнит каждому о действенных мерах защиты от ВИЧ/СПИД.

Кровь во время обследования берется из пальца, безопасно и безболезенно. Специальной подготовки для этого анализа не требуется (диета или лекарство не повлияют на качество теста). Результат известен уже через 10-15 минут. 

Итак: приглашаем всех к обследованию на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом: это – анонимно и бесплатно! Ждем вас!

Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция после каждого тестируемого. 

График работы мобильных пунктов тестирования Минздрава РФ в Калужской области

Город, где проводится акция

Место проведения акции - размещение мобильного пункта тестирования – специализированного авто  

Дата и время проведения акции

Калуга

Калуга, ул.Кирова, д.31, площадка у Дома народного творчества и кино «Центральный»

1 июля с 12 до 18 ч

Обнинск

Калужская обл., г. Обнинск, просп. Маркса, 45./ Торгово-развлекательный комплекс Триумф Плаза

 

1 июля с 12 до 18ч

Людиново

г. Людиново, ул. Ленина 3а, Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе

2 июля с 12 до 18ч

 

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД,

Калуга, Степана Разина, д.1, регистратура 57-81-27

спидцентр-калуга.рф // aids-kaluga.ru //  vk.com/spidcentr // ok.ru/group/53369191792770

Опубликовано: 30.06.2021 15:43 0 306
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