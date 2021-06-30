Экспресс-тест на ВИЧ доступен всем!
Калуга, Обнинск – 1 июля, Людиново - 2 июля!
Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проводится в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации - 144 населенных пункта в 50 субъектах!
Мобильные пункты тестирования - брендированные автомобили Минздрава РФ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» - в Калужской области!
Команда высококвалифицированных специалистов Экспедиции во время обследования поможет оценить персональные риски заражения, напомнит каждому о действенных мерах защиты от ВИЧ/СПИД.
Кровь во время обследования берется из пальца, безопасно и безболезенно. Специальной подготовки для этого анализа не требуется (диета или лекарство не повлияют на качество теста). Результат известен уже через 10-15 минут.
Итак: приглашаем всех к обследованию на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом: это – анонимно и бесплатно! Ждем вас!
Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция после каждого тестируемого.
График работы мобильных пунктов тестирования Минздрава РФ в Калужской области
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Город, где проводится акция
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Место проведения акции - размещение мобильного пункта тестирования – специализированного авто
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Дата и время проведения акции
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Калуга
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Калуга, ул.Кирова, д.31, площадка у Дома народного творчества и кино «Центральный»
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1 июля с 12 до 18 ч
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Обнинск
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Калужская обл., г. Обнинск, просп. Маркса, 45./ Торгово-развлекательный комплекс Триумф Плаза
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1 июля с 12 до 18ч
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Людиново
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г. Людиново, ул. Ленина 3а, Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе
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2 июля с 12 до 18ч
Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД,
Калуга, Степана Разина, д.1, регистратура 57-81-27
спидцентр-калуга.рф // aids-kaluga.ru // vk.com/spidcentr // ok.ru/group/53369191792770