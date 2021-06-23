В Калужской области после жалоб пациенток людиновской «красной зоны» установили дополнительные бойлеры для горячей воды
Ранее мы рассказывали, что пациентки «красной зоны» в Людиново пожаловались на условия лечения. В среду, 23 мая, заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ вновь прокомментировал ситуацию.
- Вчера в социальных сетях активно распространялся ролик об условиях в Людиновском ковид-стационаре, - отметил Соваков. - Обратило на себя внимание, что ковид-стационар развернут уже не первый месяц, но ранее жалоб не поступало. Вместе с этим, часть проблем, поднятых в видеообращении, требовали разъяснения.
Заместитель министра подчеркнул, что цвет посуды и белья, а также повышенная склонность к хрупкости посуды связана с особенностями обработки и дезинфекции.
- Постельное белье и матрасы прожариваются в сухожаровых шкафах поэтому имеют темный или желтоватый оттенок, - добавил он. - Посуда так же проходит обработку, поэтому становится хрупкой и не совсем красивой по внешнему виду. На фото представлены условия «красной зоны», там имеются бойлеры для горячей воды. Также дополнительно сегодня установили еще бойлеры.
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