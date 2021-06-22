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В Калужской области от коронавируса умерли еще два человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 13:19 0 575
В Калужской области от коронавируса умерли еще два человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 360, сообщает во вторник, 22 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 62 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 826.

Выздоровели от коронавируса 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 35 180 калужан.

На лечении остаются 1 286 человек.

По всей России за сутки выявлены 16 715 случаев коронавируса. За весь период - 5 350 919. Выписаны за сутки – 11 117, за весь период – 4 889 450. За последние сутки умерли 546 человек, за все время – 130 347.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 13:19 0 575
Тэги: общество коронавирус
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