Люди в белых халатах

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. Почитают всех, кто давал клятву Гиппократа, — ​врачей, медсестер, фельдшеров.

Медики — это люди, чья работа незаменима в жизни современного общества, они ежедневно защищают здоровье десятков людей. Даже в собственный профессиональный праздник врачи не позволяют себе отдохнуть и отложить дела на завтра, ведь в них постоянно нуждаются пациенты.

Сегодня, в преддверии праздника, мы решили познакомить вас с одним из таких специалистов.

Людмила Фёдоровна Комлева, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель главного врача по медицинской части Калужского областного кожно-венерологического диспансера, всю свою жизнь посвятила медицине.

Родилась 6 апреля 1955 года в селе Красный Клин Козельского района Калужской области, в семье служащих. В 1979 году окончила Калининский государственный медицинский институт.

Людмила Фёдоровна имеет высшую квалификационную категорию и сертификаты по специальности «Дерматовенерология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье», является представителем врачебной комиссии, активно участвует в научно-­исследовательской работе, неоднократно являлась руководителем клинических исследований новых лекарственных препаратов, благодаря чему государственное учреждение здравоохранения «Калужский областной кожно-венерологический диспансер» аккредитовано на право проведения клинических исследований лекарственных средств и приказом Росздравнадзора РФ включено в перечень учреждений здравоохранения, имеющих право проводить клинические исследования.

При её непосредственном участии в диспансере внедрены новейшие методы лабораторной диагностики и лечения кожных и венерических ­заболеваний, системы компьютерного учёта венерологических больных.

В 2003 году организовано дермокосметологическое отделение, в котором успешно развиваются новые направления в лечении заболеваний кожи. На сегодняшний день активно внедрены и применяются современные технологии, позволяющие значительно сократить сроки лечения и максимально быстро добиться желаемого результата.

Под её руководством осуществлялись мероприятия по реализации подпрограммы «О мерах по преду­преждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путём» областной ­программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Калужской области». За период 2003–2005 гг. проведена большая медико-профилактическая работа среди населения Калужской области, широко внедряются новые формы работы — ​радио, телевидение, компьютерные технологии.

Регулярно участвует в работе всероссийских и международных конференций, конгрессов по дерматовенерологии. По итогам IX Всероссийского съезда дерматовенерологов в 2005 году в сборнике тезисов опубликована её научная работа на тему «Принципы организационно-финансового обеспечения четырёхуровневой модели дерматовенерологической службы».

В 2005 году диспансер награждён Грамотой Правительства Российской Федерации за участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Большое внимание Людмила ­Фёдоровна уделяет профессиональной подготовке, воспитанию и укреплению медицинских кадров.

Является автором ряда научных статей: «Сто случаев из практики врача-дерматовенеролога», «Сифилис: повторное заражение», «Случаи поражения печени при висцеральном сифилисе».

Награждена Почётной грамотой губернатора Калужской области, Почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

За заслуги в области здравоохранения и большой вклад в развитие дерматовенерологической службы Калужской области в 2007 году Л.Ф. Комлевой присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2020 году — ​«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области».

Поздравления

Константин Валентинович Пахоменко, и.о. министра здравоохранения Калужской области

Поздравляю с Днём медицинского работника!

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь медицине, в этот замечательный июньский день забыть о трудностях, разочарованиях и проблемах. Вы отдаёте частицу своего сердца каждому пациенту, так пусть ваше благородное служение будет вознаграждено сполна! Вы ежедневно боретесь за чьё-то здоровье, так пусть же ваше здоровье вас никогда не подводит. Сил и терпения вам, уважаемые медицинские работники, и будьте счастливы!

Анна Николаевна Чернова, и.о. главного врача ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Хорошего настроения, благополучия во всём и, конечно же, крепчайшего здоровья! Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда дарит вдохновение и радость, пусть ваши опыт и знания помогают людям обрести здоровье. Пусть ваш милосердный труд несёт добро.

Дарите людям надежду и веру в исцеление!



Владимир Сергеевич Цуканов, заслуженный врач РФ, главный врач ГАУЗ «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

С Днём медицинского работника!

Нелегкую, но высокую миссию медика всегда сопровождают доверие и уважение людей. Постоянная готовность прийти на помощь, преданность делу и профессионализм наших медицинских работников служат сохранению и приумножению самого большого богатства – здоровья нации.

Пусть ваше благоразумие и спокойствие помогают достигнуть вам профессиональных высот. Пусть энтузиазм не покидает, ведь вас по праву можно назвать героями нашего времени. Желаем вам крепкого здоровья!

Чтобы жизнь была наполнена позитивом, теплотой, благодатью и морем счастливых моментов. С Днём медицинского работника!Нелегкую, но высокую миссию медика всегда сопровождают доверие и уважение людей. Постоянная готовность прийти на помощь, преданность делу и профессионализм наших медицинских работников служат сохранению и приумножению самого большого богатства – здоровья нации.Пусть ваше благоразумие и спокойствие помогают достигнуть вам профессиональных высот. Пусть энтузиазм не покидает, ведь вас по праву можно назвать героями нашего времени. Желаем вам крепкого здоровья!Чтобы жизнь была наполнена позитивом, теплотой, благодатью и морем счастливых моментов.

Редакция «Калужского перекрёстка» поздравляем всех медработников с праздником! Желаем сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и профессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты! Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.