ФСБ провела учения на калужском заводе

В четверг, 27 мая, на Калужском заводе автомобильного электрооборудования прошли учения, сообщает управление ФСБ по Калужской области.

- По легенде учения руководством международной террористической организации на территорию региона направлена бандгруппа, в задачи которой входит подготовка и совершение теракта на объекте промышленности, - рассказали силовики. - Преступники прорвались на территорию через транспортный пропускной пункт на грузовом автомобиле и осуществили вооруженный захват работников предприятия в одном из производственных зданий завода.

Угрожая казнить заложников, террористы выдвинули в адрес руководства Российской Федерации политические требования.

Здание брали штурмом: террористы нейтрализованы, заложники освобождены.