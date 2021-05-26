В Калужской области высадили геоглиф в форме атома

На днях в Боровском районе высадили геоглиф в форме атома. Для этого понадобилось две тысячи елей. В среду, 26 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области опубликовало видео, снятое с дрона.

- Форма атома выбрана не случайно, поскольку Обнинск является первым в России городом науки, получившим статус наукограда и по-прежнему сохраняет право на гордое название «город мирного атома», - пояснили в министерстве.

Сотрудники местного лесничества всем желающим выдали инвентарь и посадочный материал, очертили территорию работ и снабдили необходимыми рекомендациями.

- Знаю, что у многих моих коллег были иные планы на эти выходные: кто-то собирался на дачу, кто-то с семьей на шашлыки, – отметил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА. – И очень отрадно, что все они, отложив личные дела, откликнулись на предложение потрудиться на общее благо.