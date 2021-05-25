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Владислав Шапша отправился с рабочим визитом в Брянскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 15:36 2 291
Владислав Шапша отправился с рабочим визитом в Брянскую область

Во вторник, 25 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил Брянскую область.

В рамках рабочей поездки в Брянске прошли переговоры по вопросам развития межрегионального сотрудничества. Со стороны Брянской области в них приняли участие губернатор Александр Богомаз и члены регионального правительства.

В числе тем обсуждения – перспективы развития кооперационных связей соседних областей в промышленности, а также в аграрном секторе.

- Мы с Калужской областью соседи, поддерживаем хорошие отношения, дружеские и партнерские связи, - подчеркнул Александр Богомаз - В Калуге большой промышленный кластер, у нас — свои преимущества. Сельское хозяйство Брянской области сделало большой рывок, динамично развивается, мы занимаем лидирующие места: первое место в России по промышленному производству картофеля, первое место в ЦФО и второе в России по поголовью крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, первое место в России по производству говядины в сельхозпредприятиях, третье место по производству сыров. У нас много точек соприкосновения, и мы обязательно подробно обсудим сегодня перспективы сотрудничества.

В ходе встречи Владислав Шапша отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Калужской и Брянской областей постоянно развивается.

По словам губернатора, калужские специалисты внимательно изучают опыт своих соседей, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, в которой брянские коллеги «являются безусловными лидерами».

- Мы в какой-то степени учимся у вас, развивая в нашем регионе молочное направление в животноводстве, - отметил Владислав Шапша.

Он также подчеркнул, что Калужская область – регион с достаточно развитой экономикой, и многие предприятия готовы к сотрудничеству с брянскими производителями:

- Мы готовы идти вперед вместе с вами. Важно вместе найти точки соприкосновения и наладить взаимовыгодное бизнес-сотрудничество.  Чтобы появлялись новые рабочие места, росла налогооблагаемая база. Уверен, что мы найдем взаимопонимание.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 15:36 2 291
Тэги: область общество владислав шапша
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