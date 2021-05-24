Владислав Шапша представил правительству нового руководителя регионального Минздрава

В понедельник, 24 мая, губернатор Владислав Шапша на заседании правительства области представил исполняющего обязанности регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко.

Как отметил губернатор, Константин Пахоменко имеет многолетний профессиональный стаж, большой опыт руководящей и административной работы, является практикующим врачом. Пожелав ему успехов на новом посту, глава региона напомнил о приоритетных задачах министерства:

- Фронт работы у вас огромный. Это реализация национального проекта «Здравоохранение», выполнение федеральных и региональных отраслевых программ, развитие первичного звена и службы скорой медицинской помощи, кадровое обеспечение отрасли, а также решение других важных задач. И, конечно же, вакцинация населения от коронавируса. Уверен, что вы сможете применить свои опыт и знания для формирования и развития системы здравоохранения. Желаю вам успехов, а коллег прошу оказывать содействие в решении совместных вопросов.

В рамках совещания рассматривалась ситуация с лекарственным обеспечением граждан. Губернатор отметил, что за первые три месяца текущего года на эти цели было направлено почти 600 миллионов рублей. Льготные препараты получили 35 тысяч больных.

- Это серьезные цифры и показатели. Мы в областном бюджете сохранили обязательства по закупке лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. На это в 2021 году выделено 19 миллионов рублей, - сказал Владислав Шапша.

Он особо подчеркнул, что по инициативе президента для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями создан фонд «Круг добра» как дополнительный механизм обеспечения лекарственными препаратами.

По словам губернатора, на одном из совещаний с представителями минздрава России был поднят вопрос о сотрудничестве регионов с фондом.

- Я знаю, что в Калужской области такая работа организована. Контакт налажен. Тем не менее, прошу определить ответственного за ее координацию. Важно весь процесс взаимодействия настроить так, чтобы область и дети, нуждающиеся в дорогостоящих лекарствах, были полностью ими обеспечены.

Еще одно поручение касалось организации детской неотложной стоматологической помощи:

- Прошу обратить внимание на эту проблему и принять необходимые меры. На следующем заседании правительства жду от вас доклад по этому вопросу.