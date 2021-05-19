В Калуге открыли мемориальную доску героям войны на Северном Кавказе

На здании школы №28 им. П.В. Рыженко на улице Трудовой в Калуге открыли мемориальную доску, посвященную бойцам, героически погибшим при выполнении боевого задания на Северном Кавказе. На доске высечены имена старшего сержанта контрактной службы Александра Юрьевича Поликарпова и рядового Гвардии Романа Николаевича Гавриченко, сообщает городская управа.

Бойцы — выпускники этой школы. Военнослужащие принимали участие в боевых действиях Первой чеченской войны. Трагическая участь настигла обоих в январе 1995-го — в самый кровопролитный год контртеррористической операции.

Поликарпов был призван в 1991-ом году. Служил по контакту в 45-ом полку специального назначения ВДВ. Погиб 8 января 1995 года во время боев в Грозном. Был награжден медалью ООН «За службу миру», медалью «За отличие в воинской службе». Посмертно награжден Орденом Мужества и медалью «За службу на Северном Кавказе».

Гавриченко погиб 17 января 1995 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

В церемонии открытия приняли участие родители бойцов — Пелагея Гавриченко и Юрий Поликарпов.