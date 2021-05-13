Владислав Шапша поручил ускорить цифровизацию медицины Калужской области

В четверг, 13 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочее совещание по внедрению в области медицинской информационной системы (МИС). Речь, в частности, шла о текущем организационно-экономическом состоянии цифровизации регионального здравоохранения.

С целью эффективного внедрения МИС в 2018 году в области был создан Региональный центр компетенций. Активно работает единая регистратура региона. Введена в эксплуатацию новая защищенная сеть передачи данных. Тяжелое оборудование подключается к центральному архиву медицинских изображений. Продолжается внедрение и развитие медицинских информационных систем.

По оценке министерства здравоохранения России, в рейтинге развития цифровой зрелости субъектов страны в сфере здравоохранения за 2020 год, рассчитанном на основе достижения показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», Калужская область занимает 16 место.

Вместе с тем необходимо внедрение современных, усовершенствованных программных решений, которые в конечном итоге позволят максимально автоматизировать все процессы, касающиеся оказания медицинской помощи населению. По мнению губернатора, правильно их разработать можно только совместными усилиями непосредственных пользователей – медицинских работников – и IT-специалистов.

- Для того, чтобы это действительно приносило пользу делу и был реальный результат, - отметил Владислав Шапша.

Губернатор поручил в ближайшее время полностью внедрить во всех медицинских учреждениях области те составные части информационной системы, которые пока работают не в полную силу, а также продолжить разработку наиболее оптимальных программных решений. Рабочие совещания по модернизации медицинской информационной системы региона планируется проводить регулярно.