Владислав Шапша выступил на десятом съезде депутатов в Калуге

Во вторник, 13 апреля, в Калуге губернатор Владислав ШАПША принял участие в десятом юбилейном съезде депутатов представительных органов области. Главной темой обсуждения стала роль представительных органов муниципальных образований в становлении и развитии депутатского контроля.

- На ваших плечах лежит огромная ответственность за исполнение наказов избирателей и решение их проблем, за социально-экономическое развитие и общественно-политическую стабильность в регионе, - отметил Шапша, обращаясь к депутатам. - Ваши политические взгляды могут быть разными, но цель у всех, кто приходит во власть, должна быть одна. Это благополучие и рост благосостояния жителей Калужской области.

По словам губернатора, в минувшем году, несмотря на пандемию коронавируса, в регионе удалось сохранить устойчивую работу промышленности, увеличить производство сельхозпродукции и объемы ввода жилья. 112 миллиардов рублей инвестировано в создание и развитие предприятий. Более половины расходов областного бюджета направлено на образование, социальную сферу и медицину.

Владислав Шапша акцентировал внимание на роли депутатов в организации повседневной жизни на местах:

- У нас нет маленьких и больших муниципалитетов. Все территории одинаково важны. Поэтому мы стремимся сделать их современными и развивающимися. Там, где все уровни муниципальной власти работают вместе и слаженно, как одна команда, всегда есть результат - ремонтируются дороги, школы, больницы, благоустраиваются дворы.

В числе ключевых задач текущего года глава региона назвал увеличение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности. Эти задачи предстоит решать через привлечение инвестиций и создание комфортных условий для бизнеса. Необходимо снижать неэффективные расходы, повышать налогооблагаемую базу, добиваться рационального использования муниципального имущества, вовлекать в хозяйственный оборот простаивающие земли. Не менее важные направления - строительство жилья, развитие территорий и улучшение облика населенных пунктов, повышение качества водоснабжения и водоотведения, ремонт дорог.

В целях сохранения экологической обстановки Владислав Шапша призвал депутатов городских и сельских поселений установить самые жесткие меры административного воздействия к нарушителям законодательства в этой сфере.

В зоне особого внимания - качественные изменения в региональном здравоохранении, улучшение демографической ситуации, закрепление молодежи на селе, реализация национальных проектов.

- Вместе нам нужно создавать условия для максимальной открытости и прозрачности власти. Своими обращениями и конкретными нуждами люди подают сигнал о недостатках и проблемах в работе системы в целом. Важно вовремя услышать эти сигналы, быстро на них отреагировать и обеспечить нормативно-правовую базу для решения задач, - сказал глава региона.

Он также попросил депутатов содействовать развитию территориального общественного самоуправления, укреплению межнационального согласия и поддержке инициатив местных общественных организаций.

Одна из задач, которая стоит перед депутатами всех уровней - реализация своих контролирующих функций. Нужно сосредоточиться на проведении мониторинга действующих законов, проанализировать, как они работают и насколько помогают людям решать проблемы.

Губернатор также подчеркнул:

- Люди ждут от нас реальных дел и улучшения жизни. Этого можно добиться, только если мы будем работать в единой команде с едиными целями и огромной энергией. Я рассчитываю на ваше содействие как в виде собственных предложений, так и в виде поддержки инициатив правительства и губернатора области.

В преддверии Дня местного самоуправления Владислав Шапша поздравил всех работников муниципальных органов власти с праздником. Он поблагодарил их за те решения, которые они принимают в интересах жителей региона:

- Уверен, что команда, которой сегодня доверена власть в Калужской области, способна идти уверенно вперед и каждый день делать жизнь людей лучше. С наступающим праздником. Всем успехов.